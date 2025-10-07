Достижения.рф

Участниками турнира по каратэ в Щёлкове стали более 800 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

XV Открытый турнир по каратэ (WKF) на кубок городского округа Щёлково проходил 4 и 5 октября. Участие в соревнованиях приняли более 800 спортсменов из 11 российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В число участников вошли представители Москвы, Подмосковья, а также Ярославской, Владимирской, Тульской, Ивановской, Тверской, Калининградской, Тамбовской, Калужской и Нижегородской областей.

«Турнир проводился дисциплинах кумитэ и ката. Всех участников разделили на категории А и В: А — для опытных спортсменов, В — для начинающих», — отмечается в сообщении.
Соревнования организовали на четырёх площадках, расположенных на центральной арене универсального спортивного комплекса «Подмосковье».
Лев Каштанов

