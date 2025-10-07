Участниками турнира по каратэ в Щёлкове стали более 800 спортсменов
XV Открытый турнир по каратэ (WKF) на кубок городского округа Щёлково проходил 4 и 5 октября. Участие в соревнованиях приняли более 800 спортсменов из 11 российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В число участников вошли представители Москвы, Подмосковья, а также Ярославской, Владимирской, Тульской, Ивановской, Тверской, Калининградской, Тамбовской, Калужской и Нижегородской областей.
«Турнир проводился дисциплинах кумитэ и ката. Всех участников разделили на категории А и В: А — для опытных спортсменов, В — для начинающих», — отмечается в сообщении.Соревнования организовали на четырёх площадках, расположенных на центральной арене универсального спортивного комплекса «Подмосковье».