Бывший игрок «Спартака» Мор назвал претендентов на чемпионство в РПЛ
Мор: претендентами на чемпионство в РПЛ являются «Краснодар» и «Зенит»
Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор заявил, что главными претендентами на титул в РПЛ он считает «Зенит» и «Краснодар», а не ЦСКА.
По его словам, которые приводит Metaratings.ru, лучшим игроком чемпионата сейчас является футболист из Швейцарии Фабио Челестини.
«Челестини — лучший новичок нашего чемпионата на данный момент. Фабио не стал менять то хорошее, что было в команде Николича, и добавил свои нотки. (...) Я бы назвал главными претендентами на чемпионство «Зенит» и «Краснодар», только потом идёт ЦСКА и ряд других команд», — добавил Мор.
После 11 туров текущего сезона РПЛ в таблице лидирует ЦСКА с 24 очками, на одно очко отстают «Локомотив» и «Краснодар», «Зенит» отстаёт на четыре балла. Замыкает пятёрку «Спартак» — у красно‑белых 18 очков.