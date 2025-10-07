Бывший игрок «Спартака» Мор назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

07 октября 2025, 12:13

Мор: претендентами на чемпионство в РПЛ являются «Краснодар» и «Зенит»

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор заявил, что главными претендентами на титул в РПЛ он считает «Зенит» и «Краснодар», а не ЦСКА.





По его словам, которые приводит Metaratings.ru, лучшим игроком чемпионата сейчас является футболист из Швейцарии Фабио Челестини.





«Челестини — лучший новичок нашего чемпионата на данный момент. Фабио не стал менять то хорошее, что было в команде Николича, и добавил свои нотки. (...) Я бы назвал главными претендентами на чемпионство «Зенит» и «Краснодар», только потом идёт ЦСКА и ряд других команд», — добавил Мор.