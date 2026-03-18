Студенты Дубны разрабатывают батарею для «зелёных» источников энергии
Работы с проточными батареям, позволяющими накапливать энергию солнца и ветра, проводят студенты университета в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Проточная батарея, работающая на жидких электролитах, должна решить проблему с хранением возобновляемой энергии.
«Энергоэффективность современных проточных накопителей невысока. И наша задача состоит в повышении их КПД. Это позволит снизить не только текущую стоимость энергии и хранения, но и удешевить постройку таких систем накопления энергии», — пояснил доцент кафедры нанотехнологий и новых материалов Государственного университета «Дубна» Александр Воропай.Ещё одна задача, которую решают в университете, состоит в адаптации таких батарей под российское производство. Первые эксперименты уже дали положительные результаты.