Путину в МФТИ рассказали про гонконгский грипп и лекарственный суверенитет

23 января во время визита в МФТИ (Физтех) президенту России Владимиру Путину доложили о текущей эпидемиологической ситуации, включая распространение гонконгского гриппа, а также о разработках в сфере новых лекарственных препаратов.



О проводимых исследованиях главе государства рассказали ректор МФТИ Дмитрий Ливанов и директор Института биофизики будущего Андрей Иващенко. Они представили проекты, направленные на укрепление лекарственной независимости страны.

Иващенко подчеркнул, что некоторые штаммы гриппа — в том числе вирус типа A (H3N2), известный как гонконгский, — могут вызывать тяжелые осложнения. Он отметил, что со временем у таких вирусов развивается устойчивость к существующим лекарствам, поэтому требуется заранее разрабатывать новые средства лечения.

В ходе разговора Путин уточнил, идет ли речь о создании препаратов на опережение — под возможные будущие варианты вируса.

