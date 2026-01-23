Путину в МФТИ рассказали про гонконгский грипп и лекарственный суверенитет
23 января во время визита в МФТИ (Физтех) президенту России Владимиру Путину доложили о текущей эпидемиологической ситуации, включая распространение гонконгского гриппа, а также о разработках в сфере новых лекарственных препаратов.
О проводимых исследованиях главе государства рассказали ректор МФТИ Дмитрий Ливанов и директор Института биофизики будущего Андрей Иващенко. Они представили проекты, направленные на укрепление лекарственной независимости страны.
Иващенко подчеркнул, что некоторые штаммы гриппа — в том числе вирус типа A (H3N2), известный как гонконгский, — могут вызывать тяжелые осложнения. Он отметил, что со временем у таких вирусов развивается устойчивость к существующим лекарствам, поэтому требуется заранее разрабатывать новые средства лечения.
В ходе разговора Путин уточнил, идет ли речь о создании препаратов на опережение — под возможные будущие варианты вируса.
