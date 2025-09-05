Студенты Губернского колледжа будут проходит практику на предприятии «Артпласт»

05 сентября 2025, 11:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Руководство Губернского колледжа заключило соглашение с серпуховской компанией «Артпласт» о сотрудничестве в сфере подготовки квалифицированных кадров. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.





Теперь студенты Губернского колледжа смогут проходить практику на производстве компании с перспективой дальнейшего трудоустройства.





«В ходе встречи, посвящённой дальнейшему сотрудничеству, директор по производству «Артпласт» Игорь Харьков ознакомил директора Губернского колледжа Александра Лысикова с работой предприятия, продемонстрировал организацию производственных процессов и используемые технологии», — говорится в сообщении.