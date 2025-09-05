В Московской области подали более 160 онлайн-заявок на служебное жильё

05 сентября 2025, 09:41

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Более 160 заявок на предоставление помещений специализированного жилищного фонда поступило в Московской области через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Служебное жильё предоставляется людям на период их службы или работы, а также жильцам домов, где проводится реконструкция или капитальный ремонт, и тем, чьи дома пошли под снос или признаны непригодными из-за чрезвычайных обстоятельств.





«Онлайн-заявку на служебное жильё могут подать сотрудники госучреждений управления, образования и здравоохранения, участковые полицейские, работники предприятий, народные избранники и граждане, нуждающиеся во временном жилье», — отмечается в сообщении.