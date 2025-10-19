В Серпухове продолжается реализация проекта «Территория молодёжи»

19 октября 2025, 11:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В МОУ «Дашковская СОШ» в Серпуховском городском округе успешно продолжается реализация проекта «Территория молодёжи». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.







Проект, инициированный и проводимый специалистом городского молодёжного центра «Молодость», нацелен на всестороннее развитие молодёжи, формирование гражданской ответственности и профилактику негативных явлений в подростковой среде. В рамках программы состоялась дискуссионная площадка, посвященная теме «Неформальные молодёжные объединения».









Участие в образовательных и дискуссионных мероприятиях, подобных проекту «Территория молодёжи», играет важную роль в стимулировании молодёжи к гражданской активности и формировании у неё критического мышления. Это, в свою очередь, помогает ребятам противостоять деструктивным идеологиям и негативному влиянию, которое может исходить от различных неформальных групп. Школьники показали заинтересованность в понимании мотивов и целей участников таких объединений, а также в осознании возможных последствий, связанных с участием в них. Специалист по соцработе с молодёжью Елена Ревина выступила в роли эксперта и модератора дискуссии. Она предоставила участникам важные сведения об истории возникновения и причинах появления неформальных объединений, раскрыла социокультурные факторы, влияющие на их формирование, а также обозначила основные типы неформальных групп, существующих в молодёжной среде.





Организаторы проекта «Территория молодёжи» отметили, что встреча является лишь одним из этапов реализации масштабной программы, которая направлена на формирование у школьников устойчивых ценностей, развитие критического мышления, повышение уровня социальной ответственности и профилактику девиантного поведения.