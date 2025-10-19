Зарайский мотогонщик Алексей Иванов завоевал «серебро» на Кубке России по эндуро

19 октября 2025, 11:14

Фото: Администрация г.о. Зарайск

Зарайский мотогонщик, руководитель клуба «Легион МХ» Алексей Иванов успешно выступил на общероссийских стартах во Владикавказе. Об этом сообщили в окружной администрации.





В составе сборной Московской области он завоевал серебро в классе Е3 в рамках Кубка России по эндуро, а команда региона праздновала общую победу.



Фото: Администрация г.о. Зарайск

Гонки выдались напряжёнными: в ходе заездов спортсменам пришлось справляться с травмами и техническими неполадками, а по итогам соревнований сборные набрали одинаковое число очков, и итоговое первое место определили решением судейской коллегии.



Помимо успеха на Кубке России, Иванов показал высокий результат и на первенстве Республики Северная Осетия — Алания по кантрикроссу, где стал бронзовым призёром в классе Е1. В мотоклубе «Легион МХ» отметили настрой команды





«Ребята видят, что падение — это не уход с дистанции, а всего лишь препятствие на пути к победе, которое во что бы то ни стало нужно преодолеть! С победой, наставник!» — прокомментировали в организации.