В Рузе очищают от снега стелу «Населённый пункт воинской доблести»
Масштабные работы по уборке снега проводят в Рузском муниципальном округе. В сфере внимания коммунальных служб не только дворы и улицы, но и мемориалы. В частности, утром 29 января дворники приступили к расчистке стелы «Населённый пункт воинской доблести», передаёт корреспондент Екатерина Данилина.
Объект освобождают от снежного плена работники компании «Пресня-сервис».
«Снег с памятной плиты они бережно счищают лопатами, чтобы не повредить высеченные на ней слова о героическом подвиге советских солдат», — говорится в сообщении.Кроме того, ведётся уборка у уличных качелей и на пешеходных зонах, снег сметают с сидений и лавочек.
Сугробы, сформированные трактором, оперативно увозят на самосвалах.