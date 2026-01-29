В Рузе очищают от снега стелу «Населённый пункт воинской доблести»

29 января 2026, 11:55

оригинал Фото: Екатерина Данилина

Масштабные работы по уборке снега проводят в Рузском муниципальном округе. В сфере внимания коммунальных служб не только дворы и улицы, но и мемориалы. В частности, утром 29 января дворники приступили к расчистке стелы «Населённый пункт воинской доблести», передаёт корреспондент Екатерина Данилина.





Объект освобождают от снежного плена работники компании «Пресня-сервис».





«Снег с памятной плиты они бережно счищают лопатами, чтобы не повредить высеченные на ней слова о героическом подвиге советских солдат», — говорится в сообщении.