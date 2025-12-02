В подмосковном Пушкино запустили Единую школьную лигу

02 декабря 2025, 09:27

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

В городском округе Пушкинский открыли новый спортивный сезон для школьников — здесь стартовала Единая школьная лига. Проект запустили по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Лига объединит юных спортсменов со всего округа, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Почётным гостем на торжественном открытии стал легендарный советский и российский футболист Дмитрий Аленичев.



«Я сам живу в этом округе, и мне очень приятно быть здесь сегодня. Уверен, что кто-то из этих талантливых ребят в будущем сможет проявить себя в таких известных клубах, как «Спартак», «ЦСКА» или «Зенит», — отметил Дмитрий.

«Единая школьная лига собрала под своим крылом около тысячи участников, а также множество болельщиков – родителей, педагогов и учеников, которые активно поддерживают свои команды. Этот проект отлично способствует популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодёжи. Особенно радует, с каким энтузиазмом ребята принимают в нём участие», — подчеркнула масштаб проекта замглавы округа Елена Панькив.