В подмосковном Пушкино запустили Единую школьную лигу
В городском округе Пушкинский открыли новый спортивный сезон для школьников — здесь стартовала Единая школьная лига. Проект запустили по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Лига объединит юных спортсменов со всего округа, сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Почётным гостем на торжественном открытии стал легендарный советский и российский футболист Дмитрий Аленичев.
«Я сам живу в этом округе, и мне очень приятно быть здесь сегодня. Уверен, что кто-то из этих талантливых ребят в будущем сможет проявить себя в таких известных клубах, как «Спартак», «ЦСКА» или «Зенит», — отметил Дмитрий.Первым этапом Единой школьной лиги стали соревнования по футзалу. В зональном этапе сыграли 23 команды — это около 300 школьников. В финал вышли образовательные комплексы №1 и №3 из Пушкино, а еще — образовательный центр №5 из Ивантеевки. Именно эти команды боролись за звание лучших в округе.
«Единая школьная лига собрала под своим крылом около тысячи участников, а также множество болельщиков – родителей, педагогов и учеников, которые активно поддерживают свои команды. Этот проект отлично способствует популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодёжи. Особенно радует, с каким энтузиазмом ребята принимают в нём участие», — подчеркнула масштаб проекта замглавы округа Елена Панькив.В течение учебного года для школьников будут проводить соревнования по четырём видам спорта: футзалу, волейболу, баскетболу и шахматам. Победители муниципального этапа представят Пушкинский округ на региональных соревнованиях.