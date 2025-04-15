В Московской области начался набор детей в школы искусств

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В Подмосковье 15 апреля стартовал основной набор детей на 2025-2026 учебный год для обучения в школах искусств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Запись проводится на региональном портале госуслуг и на портале государственных услуг России. Там же опубликован перечень программ обучения и подробная информация о них.
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«Для всестороннего и полноценного развития ребёнка очень важно поддерживать его интересы и способности, выстраивать индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора деятельности», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что всего в Подмосковье – 166 учреждений дополнительного образования сферы культуры. Программы музыкального и изобразительного искусства осваивают более 110 тыс. детей.
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Лора Луганская