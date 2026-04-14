В «Мураново» пройдёт костюмированная экскурсия об усадебной кухне

14 апреля 2026, 16:04

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

25 апреля в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» состоится костюмированная экскурсия под названием «Усадебная кухня». Мероприятие позволит посетителям всей семьёй по-новому взглянуть на привычные предметы быта, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





Главная героиня встречи — хозяйка мурановской кухни. Она поделится необычными историями о подлинных старинных предметах из экспозиции. Гости увидят тяжёлые медные кастрюли, латунные тазы для варенья, изящные формы для выпечки. Почти вся утварь использовалась обитателями усадьбы на протяжении нескольких поколений, и каждый предмет хранит память о минувших событиях.



Экскурсоводы также расскажут о месте кухни в усадебном укладе, традициях гостеприимства и о том, как встречали гостей в Муранове — какие обычаи и ритуалы соблюдались во время праздников и семейных торжеств.



Мероприятие состоится 25 апреля. Необходима предварительная запись. Возрастное ограничение: 6+. Подробности и регистрация — на официальном сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново».



