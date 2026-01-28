Студенты Красногорского колледжа вспомнили события блокады Ленинграда

28 января 2026, 19:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В филиале Красногорского колледжа прошло занятие для студентов, обучающихся по специальности «Операционная деятельность в логистике». Темой занятия стали блокада Ленинграда и значение Дороги жизни, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.





Занятие было организовано в рамках федеральной программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Студенты погрузились в одну из самых трагических и героических страниц истории страны. На занятии вспомнили о планах немецкого командования полностью уничтожить город, поговорили о том, как Ленинград стал символом мужества и стойкости. Такие занятия помогают сохранить память о событиях Великой Отечественной войны и передать её будущим поколениям», – отметили в администрации.