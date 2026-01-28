Студенты Красногорского колледжа вспомнили события блокады Ленинграда
В филиале Красногорского колледжа прошло занятие для студентов, обучающихся по специальности «Операционная деятельность в логистике». Темой занятия стали блокада Ленинграда и значение Дороги жизни, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Занятие было организовано в рамках федеральной программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Студенты погрузились в одну из самых трагических и героических страниц истории страны. На занятии вспомнили о планах немецкого командования полностью уничтожить город, поговорили о том, как Ленинград стал символом мужества и стойкости. Такие занятия помогают сохранить память о событиях Великой Отечественной войны и передать её будущим поколениям», – отметили в администрации.
Полное снятие блокады произошло 27 января 1944 года. Этот день ознаменовал значительный перелом в ходе войны. Блокада Ленинграда продемонстрировала не только силу духа народа, но и стала важным фактором в стратегии противостояния врагу.