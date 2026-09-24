В Подмосковье привели в порядок дорожные знаки на 22 региональных дорогах

24 сентября 2026, 09:24

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора в рамках летнего содержания дорог восстановили дорожные знаки на 22 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.