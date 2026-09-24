В Подмосковье привели в порядок дорожные знаки на 22 региональных дорогах
Специалисты Мосавтодора в рамках летнего содержания дорог восстановили дорожные знаки на 22 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Рабочие привели в нормативное состояние знаки на улице Мясищева в Жуковском, улице Карла Маркса в Раменском, проспекте Мира во Фрязине, улице Урицкого в Истре и проспекте Испытателей в Красноармейске.
Кроме того, специалисты выполнили ремонт знаков на улицах Гагарина и Дзержинского в Орехово-Зуеве, а также на улицах Высотной, Колхозной, Клемента Готвальда и Школьной в Подольске.
В Лосино-Петровском округе работы прошли на Центральной улице в деревне Топорково, а в городском округе Солнечногорск — на улице Куйбышева в поселке городского типа Менделеево.
В Серпухове специалисты отремонтировали дорожные знаки на улице Пролетарской и Борисовском шоссе в деревне Борисово. В городском округе Коломна работы затронули Колычевский проезд, улицы Астахова и Октябрьской Революции, Малинское шоссе в Коломне, Шоссейную улицу в селе Федосьино и Советскую улицу в селе Коробчеево.
Актуальную информацию о состоянии дорог и ситуации на транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале Минтранса региона в МАКС.
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