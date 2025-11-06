Студенты Раменского колледжа написали Большой этнографический диктант
Студенты Раменского колледжа вместе со всей страной стали участниками Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Её провёл Раменский молодёжный центр, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Цель акции – повышение уровня этнографической грамотности населения, знаний о проживающих в России народах, их культуре и традициях. Студенты до 16 лет отвечали на 20 общефедеральных вопросов, а ребятам старше 16 лет предложили более сложный вариант из 30 вопросов. По традиции итоги акции подведут в День Конституции России 12 декабря.
Подробную информацию о Большом этнографическом диктанте можно найти на портале.
