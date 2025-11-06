В Раменском пройдёт концерт Геннадия Богданова в поддержку участников СВО

06 ноября 2025, 17:57

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

7 ноября в 17:00 в КДЦ «Дементьевский» пройдет благотворительный концерт поэта, композитора и музыканта Геннадия Богданова. Вместе со своей группой артист представит программу «Изменяя мир», посвящённую участникам специальной военной операции и их семьям, рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.





Перед началом концерта в фойе центра гостей ждёт дополнительная интерактивная программа:

площадка, где можно написать письмо военнослужащим;

мастер-класс по плетению браслетов выживания;

сбор гуманитарной помощи для наших бойцов.

«Пока наши военнослужащие прорываются вперёд на поле боя, здесь, в тылу, жители Раменского округа держат оборону, искренне помогая фронту. Каждый на своём месте. Это и есть единство, подкреплённое любовью к Отечеству, общей историей, традициями и духовными ценностями», — отмечают организаторы.