Студенты-волонтёры дали концерт в центре социальной реабилитации в Дмитрове
Концерт «Мы этой памяти верны», посвящённый Дню Победы, дали студенты волонтёрского объединения Подмосковного политехнического колледжа в Дмитровском комплексном центре социального обслуживания и реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Ребята исполняли песни военных лет и читали тематические стихи, а завершилось мероприятие песней «Солнечный круг», которую артисты исполнили хором со зрителями.
«В финале концерта студенты вручили дедушкам и бабушкам и броши из георгиевских лент», — говорится в сообщении.Эти броши волонтёры сделали на мастер-классе с воспитанниками семейного центра «Остров надежды».
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, выплату грантов на реализацию проектов, консультирование по ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.