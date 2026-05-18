Студенты-волонтёры дали концерт в центре социальной реабилитации в Дмитрове

18 мая 2026, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Концерт «Мы этой памяти верны», посвящённый Дню Победы, дали студенты волонтёрского объединения Подмосковного политехнического колледжа в Дмитровском комплексном центре социального обслуживания и реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Ребята исполняли песни военных лет и читали тематические стихи, а завершилось мероприятие песней «Солнечный круг», которую артисты исполнили хором со зрителями.





«В финале концерта студенты вручили дедушкам и бабушкам и броши из георгиевских лент», — говорится в сообщении.