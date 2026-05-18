В Пушкинском театре прошла премьера лайт-оперы «Мишкина каша»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

16 и 17 мая на сцене Пушкинского музыкально-драматического театра состоялись премьерные показы семейной лайт-оперы «Мишкина каша» по рассказам Николая Носова. Музыку к спектаклю написал композитор Роман Львович, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





Спектакль переносит зрителей в атмосферу детства прошлых поколений и рассказывает о приключениях друзей-фантазеров Мишки и Вальки. Главные роли исполнили Роман Бакке и Антон Майер. Режиссером постановки выступил солист театра Дмитрий Бахталин.



Художник-постановщик Лидия Малашенко из Беларуси создала на сцене яркое пространство фантазии, где герои встречаются с акулой и крокодилом, а гигантская каша становится частью действия. Хореограф Андрей Максимов дополнил сюжет танцевальными номерами, а вокальную часть подготовила Юлиана Суворова.



За световое оформление отвечал Денис Викулов, за звук — Владимир Морозов. Роли родителей главных героев исполнили заслуженная артистка Московской области Екатерина Житарь, Анастасия Ковалёва, Сергей Гаврилов и Евгений Башлыков. В спектакле также участвуют Светлана Деркач, Светлана Ким, Екатерина Ерина, Кира Князева и Екатерина Деркач.



Художественный руководитель театра Борис Урецкий отметил, что постановка объединяет атмосферу советского детства и современные цифровые реалии.



«"Мишкина каша" — это не просто детская классика. Это яркое сочетание эпохи советской детской площадки и современного цифрового мира. Мы хотели показать, что эти два мира могут сосуществовать, дополнять друг друга и учить детей важным вещам — честности, дружбе и фантазии», — подчеркнул он.