В парке Серпухова провели футбольный фестиваль

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Спортивный фестиваль «На футбольной волне» состоялся в парке имени Олега Степанова в Серпухове в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Участие в фестивале приняли воспитанники местных спортивных школ, профессиональные спортсмены и многочисленные семейные команды. Программа фестиваля учитывала разный возраст и степень подготовки футболистов.

«В рамках мероприятия тренеры серпуховских фитнес-центров провели для всех желающих спортивную разминку, а затем состоялись футбольные турниры», — говорится в сообщении.
На фестивале также организовали несколько тематических мастер-классов, они позволили всем участникам расширить свои знания о футболе и улучшить навыки.
