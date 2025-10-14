В парке Серпухова провели футбольный фестиваль
Спортивный фестиваль «На футбольной волне» состоялся в парке имени Олега Степанова в Серпухове в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в фестивале приняли воспитанники местных спортивных школ, профессиональные спортсмены и многочисленные семейные команды. Программа фестиваля учитывала разный возраст и степень подготовки футболистов.
«В рамках мероприятия тренеры серпуховских фитнес-центров провели для всех желающих спортивную разминку, а затем состоялись футбольные турниры», — говорится в сообщении.На фестивале также организовали несколько тематических мастер-классов, они позволили всем участникам расширить свои знания о футболе и улучшить навыки.