Отсеченную голову нашли в реке Мойке в центре Петербурга
Отсеченную голову нашли в реке Мойке в центре Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Останки обнаружены в центральной части города, возле дома №40. На месте происшествия задействованы спасательные службы и сотрудники полиции.
Согласно предварительным данным, голова может принадлежать животному. В настоящее время ведётся установление принадлежности останков.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Петербурга обнаружили тело молодой девушки, всплывшее из реки недалеко от местной школы. Труп нашли в Уткиной Заводи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
До этого стало известно, что в центре Петербурга из реки выловили тело мужчины, пропавшего три месяца назад.
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