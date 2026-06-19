СК начал проверку после гибели мужчины на железной дороге в Башкирии
В Республике Башкортостан мужчина погиб после падения из движущегося поезда. Трагедия произошла на 1565-м километре перегона Чишмы — Шингакуль Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительным данным, пассажир нарушил правила безопасности во время поездки и выпал из вагона на ходу. Полученные травмы оказались смертельными.
По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента и проверяют соблюдение требований безопасности на железнодорожном транспорте. Проверка проводится по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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