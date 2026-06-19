СК начал проверку после гибели мужчины на железной дороге в Башкирии

19 июня 2026, 15:45

В Башкирии пассажир выпал из движущегося поезда и погиб

Фото: Istock / aapsky

В Республике Башкортостан мужчина погиб после падения из движущегося поезда. Трагедия произошла на 1565-м километре перегона Чишмы — Шингакуль Куйбышевской железной дороги. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.