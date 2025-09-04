Достижения.рф

Студентка из Подмосковья победила на всероссийском конкурсе «Интеграция»

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ирина Иванова из Ногинска, получающая образование в Центре информационно-технологической подготовки подмосковного колледжа «Энергия», победила на всероссийском конкурсе «Интеграция» с проектом о герое Богородского округа Денисе Пудовкине. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.



По решению жюри Ирина получила диплом первой степени и медаль за лучшую студенческую работу.

«Уроженец подмосковного Ногинска Денис Пудовкин был сотрудником управления «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России. Он погиб при освобождении заложников во время теракта в Беслане», — отмечается в сообщении.
Свой проект и книгу, в которой он упоминается, Ирина лично вручила отцу героя — Евгению Пудовкину.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0