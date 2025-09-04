Студентка из Подмосковья победила на всероссийском конкурсе «Интеграция»

04 сентября 2025, 11:53

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ирина Иванова из Ногинска, получающая образование в Центре информационно-технологической подготовки подмосковного колледжа «Энергия», победила на всероссийском конкурсе «Интеграция» с проектом о герое Богородского округа Денисе Пудовкине. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





По решению жюри Ирина получила диплом первой степени и медаль за лучшую студенческую работу.





«Уроженец подмосковного Ногинска Денис Пудовкин был сотрудником управления «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России. Он погиб при освобождении заложников во время теракта в Беслане», — отмечается в сообщении.