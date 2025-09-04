Студентка из Подмосковья победила на всероссийском конкурсе «Интеграция»
Ирина Иванова из Ногинска, получающая образование в Центре информационно-технологической подготовки подмосковного колледжа «Энергия», победила на всероссийском конкурсе «Интеграция» с проектом о герое Богородского округа Денисе Пудовкине. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
По решению жюри Ирина получила диплом первой степени и медаль за лучшую студенческую работу.
«Уроженец подмосковного Ногинска Денис Пудовкин был сотрудником управления «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России. Он погиб при освобождении заложников во время теракта в Беслане», — отмечается в сообщении.Свой проект и книгу, в которой он упоминается, Ирина лично вручила отцу героя — Евгению Пудовкину.