В Подмосковье спасли 170 новорождённых с экстремально низкой массой тела
170 недоношенных новорождённых весом менее полутора килограммов спасли в медицинских учреждениях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Такого результата удалось достичь благодаря высокой квалификации медицинского персонала перинатальных центров и роддомов Подмосковья, а также наличию там самой современной техники.
«Всего с начала года в Московской области неонатологи спасли более 3,4 тыс. недоношенных детей, в том числе 170 с экстремальной низкой массой тела — менее 1,5 кг» — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Подробная информация о системе родовспоможения в Московской области размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».