В Подмосковье спасли 170 новорождённых с экстремально низкой массой тела

04 сентября 2025, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

170 недоношенных новорождённых весом менее полутора килограммов спасли в медицинских учреждениях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Такого результата удалось достичь благодаря высокой квалификации медицинского персонала перинатальных центров и роддомов Подмосковья, а также наличию там самой современной техники.





«Всего с начала года в Московской области неонатологи спасли более 3,4 тыс. недоношенных детей, в том числе 170 с экстремальной низкой массой тела — менее 1,5 кг» — сказал зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.