В красногорском ЖК «Малина» построили детсад на 196 мест

04 сентября 2025, 11:23

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 196 воспитанников, завершилось в жилом комплексе «Малина» на территории городского округа Красногорск. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Новый детсад расположен по адресу: посёлок Нахабино, Покровская улица, дом №5А.





«Общая площадь здания составляет 2,9 тыс. квадратных метров. Здесь оборудовано восемь групповых ячеек с игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами. В детском саду есть также физкультурный и музыкальный залы, медпункт с процедурной, кабинет логопеда и пищеблок с кухней полного цикла», — говорится в сообщении.