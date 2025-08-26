Достижения.рф

В подмосковной деревне Степаньково отремонтируют мост через залив

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт моста через Суходольский залив Учинского водохранилища планируют провести в деревне Степаньково Пушкинского городского округа. В настоящее время подряд на работы выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



Ремонт должен быть закончен в 2026 году.

«Подрядчику предстоит отремонтировать участок с мостом на км 4+111 автомобильной дороги «Правдинский — Тишково — Ельдигино». Общая протяжённость участка составляет 210 метров», — говорится в сообщении.
Начальная цена подряда составляет 144 миллионов 744 тысячи 319 рублей 28 копеек. Заявки принимаются до 15 сентября.

Ремонт будет проходить в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», финансирование предусмотрено из областного бюджета.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0