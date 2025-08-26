В подмосковной деревне Степаньково отремонтируют мост через залив

26 августа 2025, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт моста через Суходольский залив Учинского водохранилища планируют провести в деревне Степаньково Пушкинского городского округа. В настоящее время подряд на работы выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Ремонт должен быть закончен в 2026 году.





«Подрядчику предстоит отремонтировать участок с мостом на км 4+111 автомобильной дороги «Правдинский — Тишково — Ельдигино». Общая протяжённость участка составляет 210 метров», — говорится в сообщении.