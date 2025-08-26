У переходов через ж/д пути в Подмосковье установили ещё более 20 видеокамер
Свыше 20 камер видеонаблюдения установили у переходов через железнодорожные пути в Московской области с начала года для фиксации нарушений правил безопасности. Об этом сообщат пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
У камер есть функция распознавания лиц, так что нарушителя правил перехода через железнодорожные пути можно вычислить и оштрафовать.
«Камеры установили в тринадцати округах Подмосковья: Ленинском, Люберцах, Серпухове, Балашихе, Лобне, Богородском, Раменском, Павлово-Посадском, Солнечногорске, Ступине, Наро-Фоминском, Реутове и Луховицах», — говорится в сообщении.Всего в регионе в настоящее время установлено около 160 таких камер. Они помогли снизить число нарушителей на 50%.