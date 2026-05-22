В Раменском округе отметили успехи победителей ВсОШ и Единой школьной лиги
В здании администрации Раменского округа прошло чествование победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, а также выдающихся спортсменов, занявших второе место в командном зачёте Единой школьной лиги Подмосковья.
В этом году на заключительный этап ВсОШ вышли 25 ребят из Раменского по 14 предметам. Пять из них стали победителями, девять – призёрами.
«Ваши успехи – результат не только таланта, но и огромного труда, поддержки учителей и родителей. Вы доказали, что Раменский округ воспитывает по-настоящему ярких и способных ребят», – подчеркнул глава Раменского округа Эдуард Малышев.Отдельная гордость муниципалитета – раменские спортсмены, занявшие второе место в общекомандном зачёте Единой школьной лиги Московской области. Команда волейболистов школы №22 в полном составе выиграли дивизиональный этап и финал четырёх.
Малышев особо отметил лучшего игрока в команде юношей по волейболу Павла Борисова и лучшего игрока в составе команды по баскетболу 3×3 Богдана Михайлова.
«Ваши победы на региональном и межрегиональном уровне – пример для сверстников», – подчеркнул глава.Шахматисты школы №21 города Раменского также показали впечатляющие результаты.
Малышев выразил искреннюю признательность педагогам и тренерам за душевный вклад в воспитание талантов, раскрытие потенциала молодёжи и помощь в достижении высоких результатов. Он поблагодарил родителей за постоянную поддержку детей на пути к успеху, а самих ребят – за упорство, трудолюбие, стремление к знаниям и верность спорту.