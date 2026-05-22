В Раменском округе отметили успехи победителей ВсОШ и Единой школьной лиги

22 мая 2026, 19:41

Фото: Раменский медиацентр

В здании администрации Раменского округа прошло чествование победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, а также выдающихся спортсменов, занявших второе место в командном зачёте Единой школьной лиги Подмосковья.





В этом году на заключительный этап ВсОШ вышли 25 ребят из Раменского по 14 предметам. Пять из них стали победителями, девять – призёрами.

«Ваши успехи – результат не только таланта, но и огромного труда, поддержки учителей и родителей. Вы доказали, что Раменский округ воспитывает по-настоящему ярких и способных ребят», – подчеркнул глава Раменского округа Эдуард Малышев.

«Ваши победы на региональном и межрегиональном уровне – пример для сверстников», – подчеркнул глава.