В Раменском музее открылась фотовыставка Георгия Башкина «Прекрасное далёко»
В Раменском историко-художественном музее начала работу фотовыставка путешественника и фотографа Георгия Башкина «Прекрасное далёко…». В экспозицию вошли снимки, которые автор сделал во время поездок по востоку России, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетители увидят пейзажи Магадана, Чарских песков, острова Сахалин и других труднодоступных уголков страны.
Георгий Башкин выбирает для путешествий места с суровым климатом, дикой природой и особой атмосферой. При создании фотографий автор уделяет внимание как масштабным природным панорамам, так и деталям — каплям росы, текстуре коры деревьев и узорам инея.
Торжественное открытие выставки и встречу с фотографом проведут 23 мая в 14:00. Экспозиция продолжит работу до 16 августа. Возрастное ограничение — 0+.
