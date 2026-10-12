Студентов Дмитровского колледжа предупредили об экстремистской вербовке молодёжи

Студентов Дмитровского колледжа предупредили об экстремистской вербовке молодёжиВстречу со студентами Дмитровского политехнического колледжа, посвящённую профилактике преступлений в молодёжной среде, провела сотрудница Отдела по делам несовершеннолетних Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мероприятие состоялось в рамках акции «Жизнь без риска».
«Ребятам рассказали, как людей заманивают в деструктивные неформальные объединения, и какие методы используют при общении в социальных сетях экстремисты и террористы для вовлечения подростков в преступную деятельность», — говорится в сообщении.Кроме того, часть встречи была посвящена наркотикам. Собравшимся рассказали, как запрещённые вещества влияют на здоровье, а также предупредили об уголовной ответственности за хранение и распространение наркотиков.