В подвале деревенского дома в округе Шатура нашли нарколабораторию
Видео: пресс-служба МВД РФ
Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в подвале частного дома в деревне Новшино округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
При обыске в помещении нашли и изъяли лабораторное оборудование и посуду, средства химической защиты, электронные весы, 42 канистры с жидкостями и два свёртка с кристаллическим веществом, а также куст конопли и пять пластиковых контейнеров с марихуаной.
«Экспертиза показала, что содержимое свёртков является производным наркотика N-метилэфедронаобщей общей массой более трёх кг», — говорится в сообщении.42-летнего хозяина дома задержали. Он рассказал, что производил в месяц до двух килограммов наркотиков и распространял их через тайники-«закладки» в лесу недалеко от лаборатории.