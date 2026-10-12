В подвале деревенского дома в округе Шатура нашли нарколабораторию

12 октября 2026, 09:05

Видео: пресс-служба МВД РФ

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в подвале частного дома в деревне Новшино округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При обыске в помещении нашли и изъяли лабораторное оборудование и посуду, средства химической защиты, электронные весы, 42 канистры с жидкостями и два свёртка с кристаллическим веществом, а также куст конопли и пять пластиковых контейнеров с марихуаной.





«Экспертиза показала, что содержимое свёртков является производным наркотика N-метилэфедронаобщей общей массой более трёх кг», — говорится в сообщении.