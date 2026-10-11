Появились новые подробности в деле россиянки о попытке напоить сына уксусом и утопить
Пытавшаяся напоить сына уксусом россиянка призналась в своей усталости
Женщина, обвиняемая в попытке убийства своего малолетнего сына с ограниченными возможностями здоровья, на допросе призналась следователю, что чувствовала крайнюю усталость. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее, в субботу, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила об аресте местной жительницы на два месяца по делу о покушении на убийство. По версии следствия, женщина пыталась утопить сына в озере, предварительно вылив ему в горло 70%-ную уксусную кислоту и выплеснув ее на лицо. Ребенок смог выбраться на берег и добраться до прохожих, которые вызвали скорую помощь.
«На допросе женщина рассказала, что очень устала и ее преследовали нехорошие мысли», — приводит агентство слова собеседника.По его данным, фигурантка также заявила, что после произошедшего думала о самоубийстве, но не решилась на это. Женщина неоднократно говорила супругу о своем состоянии — семья переживала кризис, в том числе финансовый, — однако поддержки не получила. За медицинской помощью она не обращалась, так как муж советовал «справляться самой».