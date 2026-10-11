Появились новые подробности в деле россиянки о попытке напоить сына уксусом и утопить

11 октября 2026, 21:17

Пытавшаяся напоить сына уксусом россиянка призналась в своей усталости

Фото: istockphoto/Chalabala

Женщина, обвиняемая в попытке убийства своего малолетнего сына с ограниченными возможностями здоровья, на допросе призналась следователю, что чувствовала крайнюю усталость. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.





Ранее, в субботу, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила об аресте местной жительницы на два месяца по делу о покушении на убийство. По версии следствия, женщина пыталась утопить сына в озере, предварительно вылив ему в горло 70%-ную уксусную кислоту и выплеснув ее на лицо. Ребенок смог выбраться на берег и добраться до прохожих, которые вызвали скорую помощь.



