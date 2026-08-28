Студентов и школьников Подмосковья пригласили на технологическую олимпиаду

28 августа 2026, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Принять участие в XII сезоне Национальной технологической олимпиады приглашают школьников пятых-одиннадцатых классов и студентов вузов и колледжей Московской области. Приём заявок открыт. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Национальная технологическая олимпиада президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это самые масштабные командные инженерные соревнования в стране. Ежегодно за победу на НТО сражаются сотни тысяч человек из разных российских регионов и из-за рубежа.





«Один из главных принципов олимпиады — создавать возможности для раскрытия талантов на каждом этапе: помогать школьникам находить свои интересы, пробовать себя в технологиях и делать первые шаги к будущей профессии уже с раннего возраста», — заявил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.