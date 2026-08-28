Студентов и школьников Подмосковья пригласили на технологическую олимпиаду
Принять участие в XII сезоне Национальной технологической олимпиады приглашают школьников пятых-одиннадцатых классов и студентов вузов и колледжей Московской области. Приём заявок открыт. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Национальная технологическая олимпиада президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это самые масштабные командные инженерные соревнования в стране. Ежегодно за победу на НТО сражаются сотни тысяч человек из разных российских регионов и из-за рубежа.
«Один из главных принципов олимпиады — создавать возможности для раскрытия талантов на каждом этапе: помогать школьникам находить свои интересы, пробовать себя в технологиях и делать первые шаги к будущей профессии уже с раннего возраста», — заявил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Для младших участников нового сезона открыты семь направлений: «Роботех», «Агротех», «Медтех», «Игротех», «Космотех», «ИИтех» и «Кибертех». А старшеклассникам доступны 34 профиля, в том числе пять новых — «Химические промтехнологии», «Реабилитационная инженерия», «Анализ данных и принятие решений», «Химические источники тока» и «Агроэкологический контроль». Студенты смогут выбрать один из пяти профилей, включающих геномное редактирование, проектирование беспилотных транспортных систем, кибербезопасность, квантовые и ядерные технологии.
Подробная информация об НТО размещена на сайте олимпиады.