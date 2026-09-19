Ветеран Великой Отечественной из Дзержинского проголосовала на выборах
100-летняя ветеран Великой Отечественной войны Адельфина Мазятова проголосовала на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
За всю жизнь Адельфина Михайловна ни разу не пропускала выборы. На этот раз она пришла на избирательный участок в Дзержинском.
«Это пример для всех нас. Адельфина Михайловна, здоровья и бодрости духа! Спасибо за Великую Победу», – сказала глава городского округа Владимир Волков.
Во время войны Мазятова работала в госпитале. В июле 1941 года добровольно записалась на фронт и приняла присягу. Служила связистом под Андреаполем и подо Ржевом. С 1944 года охраняла особо важные объекты Ленинграда, в том числе Охтинский пороховой завод. За годы службы была дважды ранена.
Как напомнили в администрации, в дни выборов в Люберцах работают 198 избирательных участков. Принять участие в голосовании могут все граждане России, достигшие 18 лет.