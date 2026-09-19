Ветеран Великой Отечественной из Дзержинского проголосовала на выборах

19 сентября 2026, 19:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

100-летняя ветеран Великой Отечественной войны Адельфина Мазятова проголосовала на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.





За всю жизнь Адельфина Михайловна ни разу не пропускала выборы. На этот раз она пришла на избирательный участок в Дзержинском.

«Это пример для всех нас. Адельфина Михайловна, здоровья и бодрости духа! Спасибо за Великую Победу», – сказала глава городского округа Владимир Волков.