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Ветеран Великой Отечественной из Дзержинского проголосовала на выборах

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

100-летняя ветеран Великой Отечественной войны Адельфина Мазятова проголосовала на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.



За всю жизнь Адельфина Михайловна ни разу не пропускала выборы. На этот раз она пришла на избирательный участок в Дзержинском.

«Это пример для всех нас. Адельфина Михайловна, здоровья и бодрости духа! Спасибо за Великую Победу», – сказала глава городского округа Владимир Волков.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Во время войны Мазятова работала в госпитале. В июле 1941 года добровольно записалась на фронт и приняла присягу. Служила связистом под Андреаполем и подо Ржевом. С 1944 года охраняла особо важные объекты Ленинграда, в том числе Охтинский пороховой завод. За годы службы была дважды ранена.

Как напомнили в администрации, в дни выборов в Люберцах работают 198 избирательных участков. Принять участие в голосовании могут все граждане России, достигшие 18 лет.
Лора Луганская

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