Росгвардейцы обеспечили правопорядок в дни выборов в Московской области

21 сентября 2026, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии вместе с коллегами из других ведомств обеспечили порядок и безопасность во время голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Стражи порядка несли службу на более чем 1000 избирательных участках во всех городских округах региона.

«Для оперативного реагирования маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к местам голосования. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы заранее проверили физических и юридических лиц на предмет соблюдения законодательства в сфере оборота оружия», – сказали в ведомстве.