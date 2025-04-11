Студентов подмосковного ГГТУ предупредили об основных уловках мошенников

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Профилактическую акцию «Осторожно — мошенники!» провели для студентов Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) в Орехово-Зуеве сотрудники полиции, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Начальник Отделения по борьбе с мошенничеством майор полиции Никита Бабуркин рассказал студентам о распространенных схемах мошенничества, в том числе и с использованием цифровых технологий», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
В ходе акции ребятам объяснили, почему никому нельзя сообщать номер своей банковской карты и секретный код от неё, а также предупредили, что онлайн-покупки следует делать только в проверенных магазинах.
По окончании беседы всем слушателям раздали тематические памятки.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
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