Члены Мособлизбиркома стали жертвами массовой спам-рассылки

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Члены избирательных комиссий 10 апреля стали жертвами массовой спам-рассылки. Об этом сообщается в ТГ-канале Мособлизбиркома.
«В разное время поступают сообщения от людей, представляющихся членами Избирательной комиссии Московской области - Ильёй Берёзкиным, Олегом Селекзяновым и другими. Обращаем внимание на то, что эти сообщения отправляют мошенники. В случае возникновения подобной ситуации рекомендуется не вступать в переписку и выйти из группы», – говорится в сообщении.В Мособлизбиркоме напомнили, что доверять стоит только официальным источникам. Среди них сайт Избирательной комиссии Московской области, сетевое издание «Вестник», Мособлизбирком в Telegram и Мособлизбирком во «ВКонтакте».
Фото: mosoblizbirkom
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