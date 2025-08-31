Ступино отметило 87-й День рождения

31 августа 2025, 16:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

30 августа Ступино отметило свой 87-й День рождения. Глава округа Сергей Мужальских вместе с жителями прошел по праздничным площадкам в День города.







На «Аллее искусств» были организованы фотозоны с персонажами мультфильмов, мастер-классы, увлекательные игры и атмосфера любимых советских фильмов. Все желающие могли погрузиться в мир «Приключений Шурика», «Бриллиантовой руки» и «Девчат» — кинокартин, которые стали классикой и близки многим поколениям.



На «Промышленном бульваре» предприятия округа представили свои креативные проекты. Особую популярность у детей завоевала площадка VPK Робототехника, где можно было увидеть работу 3D-принтера. Также привлекала внимание зона предприятия СМК с возможностью раскрашивания картин по номерам с видами Ступино.



Ближе к этому месту проходил фестиваль ретроавтомобилей, который стал настоящим подарком для любителей техники.



Сергей Мужальских пообщался с жителями и подчеркнул, что праздник наполнил город теплом, радостью и объединил ступинцев.



В городе было открыто более 60 торговых точек, где можно было приобрести различные сувениры. Фудкорты и продуктовые ярмарки предлагали выпечку, сладости, горячие блюда, лимонады, коктейли, чай и кофе.