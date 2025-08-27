Достижения.рф

Власти округа Ступино провели выездную встречу с жителями деревни Алфимово

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Встречу в формате выездной администрации провело с жителями деревни Алфимово руководство городского округа Ступино, члены местного Совета депутатов, представители управляющих компаний, филиала фонда «Защитники Отечества» и местного отделения ветеранов Ассоциации СВО. Об этом сообщает окружная пресс-служба.



Самыми насущными вопросами стало состояние дорог, отсутствие почтовых отделений и аптек.

«Запросы, которые нам озвучили жители, мы передадим профильным заместителям главы округа для их реализации», — сказал член окружного Совета депутатов Игорь Колтыгин.
В частности, жители деревни Востряково попросили починить дорогу, повреждённую работниками «Ростелекома» при прокладывании кабеля, а жители деревень Федоровское и Алфимово — провести ямочный ремонт.

Все запросы жителей зафиксированы, их включат в план работ.
Лев Каштанов

