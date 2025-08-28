В Ступине рассказали о программе модернизации системы теплоснабжения

28 августа 2025, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Программа модернизации системы теплоснабжения реализуется в городском округе Ступино с 2024 года. О предварительных итогах программы и о том, что ещё предстоит сделать, рассказал глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В 2024 году в рамках программы модернизации были обновлены теплосети в квартале Надежда и на проспекте Мира в городе Ступино, а также реконструирована котельная в микрорайоне Б.





«В текущем году запланировано строительство и модернизация сразу 19 объектов. Среди них — новая котельная в посёлке Михнево, строительство блочно-модульных котельных в деревне Леонтьево, селе Татариново и посёлке Жилёво, капитальный ремонт теплотрасс в Михневе и на улицах Калинина, Горького и проспекте Победы в Ступине», — сказал Сергей Мужальских.