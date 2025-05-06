На акции «Сад Памяти» ступинцы высадили 80 каштанов в честь 80-летия Победы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Жители городского округа Ступино участвуют в международной акции «Сад Памяти» в преддверии Дня Победы. В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества они высаживают деревья, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В рамках эколого-патриотической акции у школы №9 на улице Бахарева мы высадили 80 каштанов. Цель акции – почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В особенный для нашей страны год нам как никогда важно показать единство, сплочённость и патриотизм», – отметил заместитель главы округа Максим Жуков.В высадке каштанов участвовали представители окружной администрации, депутатского корпуса, Общественной палаты муниципалитета, местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, молодогвардейцы, волонтёры, активисты, сотрудники полиции и МЧС.
«Высаживая деревья, мы не только заботимся о природе, но и бережно сохраняем и передаём из поколения в поколение память о героизме и мужестве нашего народа. Это живой памятник, который мы оставляем для будущих поколений», – сказал председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Милько.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Деревья будут высажены ещё на трёх площадках: возле детского сада «Дельфинчик», в сквере на Чайковского и на пешеходной зоне на улице Андропова. Там посадят 20 гортензий, 50 спирей и 50 дёренов белых.
6 мая в регионе отмечается День воинской доблести Подмосковья.
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Лора Луганская