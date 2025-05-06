На акции «Сад Памяти» ступинцы высадили 80 каштанов в честь 80-летия Победы

Видеоролик с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими опубликовало Минобороны РФ. На кадрах можно увидеть счастливые лица бойцов ВС РФ. Перед этим в МО РФ доложили об обмене военнопленными с Украиной в формате 205 на 205.