Ступинский фельдшер первой из женщин стала Героем России за участие в СВО

Фото: Администрация президента России
Фельдшер Ступинской подстанции скорой помощи Людмила Болилая стала первой женщиной – Героем России за участие в спецоперации. Президент Владимир Путин наградил её золотой звездой в Кремле, в торжественной обстановке Екатерининского зала Сенатского дворца. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В апреле 2023 года Людмила отправилась добровольцем в зону проведения СВО и служила медсестрой в мотострелковом подразделении.
Командование представило женщину к награде за проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование при исполнении воинского долга.
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«31 января 2025 года подразделение попало под артобстрел кассетными боеприпасами. Находясь под огнём противника, Людмила Болилая начала оказывать медицинскую помощь раненым военнослужащим и подготовила их к эвакуации. Затем она закрыла своим телом тяжелораненого бойца, сама получила многочисленные ранения и попала в полевой госпиталь», – написал Забелин в своём ТК-канале.Ранее в Минобороны рассказали, что ефрейтор Болилая во время украинского обстрела российских позиций накрыла собой раненного солдата, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Тем самым Болилая сохранила военнослужащему жизнь.
Командование представило женщину к награде за проявленные героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование при исполнении воинского долга.
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Лора Луганская