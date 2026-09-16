Ступинские хирурги удалили двушке носоглоточный полип размером с куриное яйцо

16 сентября 2026, 23:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ступинские врачи вернули пациентке возможность полноценно дышать, удалив ей полип размером с куриное яйцо. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В оториноларингологическое отделение стационара обратилась девушка с жалобой на полное отсутствие носового дыхания слева. К тому же она сама разглядела в горле странное новообразование, свисавшее из носоглотки.



Осмотр специалистов показал, что там находился крупный антрохоанальный полип. Это доброкачественное образование из слизистой гайморовой пазухи, который распространяется через полость носа в носоглотку. Оно не позволяло девушке нормально дышать и глотать.

«Более трети пациентов с антрохоанальными полипами – это дети. У пациентки полип впервые вырезали ещё в детстве, но он рецидивировал. Мы применили современный подход: удалили полип эндокскопически полностью, с ножкой, прямо из пазухи. Вместе с исправлением искривлённой перегородки носа вся операция заняла около двух часов. Полип оказался настолько большим, что пришлось извлекать его через рот», – рассказал заведующий отоларингологическим отделением больницы Сергей Шарков.