Ступинские полицейские поймали курьера телефонных мошенников при передаче денег
Полицейские задержали 47-летнего жителя Зеленограда, выполнявшего работу курьера для телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Женщина сделала это, разговор прервался, а на следующий день ей начали звонить лжеполицейские и убеждать, что продиктованная информация открыла мошенникам доступ к её счетам, и теперь сбережения пенсионерки пытаются перевести в помощь ВСУ. И чтобы избежать потери средств и уголовного преследования, деньги нужно снять и передать для декларирования «работнику службы инкассации».
«Пенсионерка сняла 500 тысяч рублей и отдала их курьеру. Вскоре злоумышленники снова позвонили ей и велели отдать оставшиеся 500 тысяч другому курьеру. Тогда женщина заподозрила обман и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.Всё дальнейшее происходило под контролем полицейских. В результате они задержали посыльного при передаче ему пакета с муляжом денег.