Пристававший к школьнице подросток из Екатеринбурга избежит ответственности

Фото: iStock/chameleonseye

Пристававший к школьнице 13-летний подросток в Екатеринбурге избежит ответственности. Об этом пишет издание «КП-Екатеринбург».



Подростка не могут привлечь к ответственности, так как он не достиг совершеннолетия. Уголовное дело в его отношении будет закрыто.

После допроса мальчика отпустили домой. Он рассказал, что во время занятия карате у него возникло сильное сексуальное влечение. Семья школьника намерена как можно скорее вывезти его за границу.

Мать пострадавшей девочки сообщила, что нападавшего спугнули соседи, и теперь её дочери потребуется помощь психолога.

