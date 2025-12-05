Пристававший к школьнице подросток из Екатеринбурга избежит ответственности
Пристававший к школьнице 13-летний подросток в Екатеринбурге избежит ответственности. Об этом пишет издание «КП-Екатеринбург».
Подростка не могут привлечь к ответственности, так как он не достиг совершеннолетия. Уголовное дело в его отношении будет закрыто.
После допроса мальчика отпустили домой. Он рассказал, что во время занятия карате у него возникло сильное сексуальное влечение. Семья школьника намерена как можно скорее вывезти его за границу.
Мать пострадавшей девочки сообщила, что нападавшего спугнули соседи, и теперь её дочери потребуется помощь психолога.
