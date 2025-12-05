В Свердловской области предъявили обвинение двум подросткам, которые пытали сверстницу и снимали это на видео
В Свердловской области следователи предъявили обвинение двум подросткам за пытки
В Свердловской области следователи предъявили обвинение двоим местным жителям в возрасте 16 и 17 лет, которые пытали сверстницу и снимали это на видео. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Подростки обвиняются в покушении на убийство по статьям 30 и 105 УК РФ. Они находятся под арестом.
Вечером 5 ноября на улице Малышева в Екатеринбурге двое молодых людей жестоко избили 17-летнюю девушку. Они сломали ей пальцы, заставили раздеться и вырезали ножом буквы на спине. Преступление зафиксировано на видео. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
Читайте также: