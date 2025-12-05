В Свердловской области предъявили обвинение двум подросткам, которые пытали сверстницу и снимали это на видео

05 декабря 2025, 09:05

В Свердловской области следователи предъявили обвинение двум подросткам за пытки

Фото: iStock/Akintevs

В Свердловской области следователи предъявили обвинение двоим местным жителям в возрасте 16 и 17 лет, которые пытали сверстницу и снимали это на видео. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.