Ступинские врачи спасли девушку в критическом состоянии после укуса шмеля

02 июля 2025, 16:53

оригинал Фото: iStock / ian600f

Врачи Ступинской больницы спасли жизнь девушки с отёком Квинке после укуса шмеля. Об инциденте рассказали в пресс-службе Минздрава Московкой области.





17-летняя девушка вечером сидела на лавочке на даче и почувствовала укол в руку, но не придала этому значения. Ночью ей стало тяжело дышать, а место укуса отекло. Бабушка сразу вызвала скорую помощь, и бригада доставила пациентку в стационар. Она поступила туда в критическом состоянии с острой аллергической реакцией.

«У девушки развился отек Квинке – фиксировалась одышка, нехватка воздуха. Отёк в месте укуса стремительно нарастал. Мы немедленно начали противошоковую терапию и интенсивное лечение. Благодаря оперативным действиям бригады скорой и слаженной работе нашего отделения трагедию удалось предотвратить», – рассказала заведующая педиатрическим отделением Ступинской больницы Элина Бекбулатова.