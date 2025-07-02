Врачи Детского центра вылечили малыша от необычной для грудничков инфекции
Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли маленького пациента от необычного для младенцев рожистого воспаления. Об этом рассказали в клинике, куда он был экстренно доставлен.
«Сначала родители думали, что это просто укусы комаров, но потом состояние малыша резко ухудшилось. Появились покраснение и отёк правой ножки, развилась ангина. Температура поднялась до 39,6°C. Диагноз оказался неожиданным: рожистое воспаление голени – стрептококковая инфекция, крайне редкая у младенцев», – рассказали в ДКЦ.
Врачи немедленно начали лечение. Были проведены специальная антибактериальная терапия, инфузионная поддержка. Шестимесячный мальчик находился под круглосуточным наблюдением медиков.
«Это уникальный случай, у грудничков такая инфекция встречается чрезвычайно редко. Главное – вовремя распознать опасность», – сказала заведующая инфекционным отделением клиники Маргарита Велиадзе.
В итоге температура нормализовалась, а краснота исчезла. Сейчас малыш здоров и уже выписан домой.