Врачи Детского центра вылечили малыша от необычной для грудничков инфекции

02 июля 2025, 10:00

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли маленького пациента от необычного для младенцев рожистого воспаления. Об этом рассказали в клинике, куда он был экстренно доставлен.







«Сначала родители думали, что это просто укусы комаров, но потом состояние малыша резко ухудшилось. Появились покраснение и отёк правой ножки, развилась ангина. Температура поднялась до 39,6°C. Диагноз оказался неожиданным: рожистое воспаление голени – стрептококковая инфекция, крайне редкая у младенцев», – рассказали в ДКЦ.

Фото: t.me/roshal_kids



«Это уникальный случай, у грудничков такая инфекция встречается чрезвычайно редко. Главное – вовремя распознать опасность», – сказала заведующая инфекционным отделением клиники Маргарита Велиадзе.