Сброшенная с высоты бутылка воды чуть не убила малыша в подмосковных Люберцах
Сброшенная с высоты бутылка воды чуть не убила грудного малыша в подмосковных Люберцах. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения жилого комплекса «Томилино Парк». На записи видно, как две женщины стоят у подъезда, одна из них держит ребёнка на руках. Внезапно сверху падает предмет, предположительно бутылка с водой, и попадает прямо в коляску.
Жители комплекса утверждают, что это не первый подобный случай. Хулиганы регулярно бросают из окон либо бутылки с водой, либо пепельницы.
Ранее сообщалось, что у семилетнего мальчика случился инсульт после появления одного симптома. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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