За парковку во дворах Подмосковья за неделю выписали около 550 штрафов
546 штрафов выписали автовладельцам, нарушившим правила парковки во дворах Московской области, за последнюю неделю. Общая сумма взысканий составила около двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Выявить нарушителей помогли неравнодушные жители, которые отправляли соответствующую информацию через электронный сервис «Народный инспектор».
«Больше всего штрафов — 477 — выписали за неделю за парковку на газонах. Кроме того, 69 протоколов составили на автовладельцев, чьи машины мешали работе мусоровозов», — говорится в сообщении.Сервис «Народный инспектор» работает на базе мобильного приложения «Добродел». С его помощью фиксируется факт нарушения, а также номер и локация автомобиля. Инструкция для пользователей размещена по ссылке.