За парковку во дворах Подмосковья за неделю выписали около 550 штрафов

03 сентября 2026, 15:12

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

546 штрафов выписали автовладельцам, нарушившим правила парковки во дворах Московской области, за последнюю неделю. Общая сумма взысканий составила около двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Выявить нарушителей помогли неравнодушные жители, которые отправляли соответствующую информацию через электронный сервис «Народный инспектор».





«Больше всего штрафов — 477 — выписали за неделю за парковку на газонах. Кроме того, 69 протоколов составили на автовладельцев, чьи машины мешали работе мусоровозов», — говорится в сообщении.