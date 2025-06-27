В Мытищах хирурги спасли пациентку с полной непроходимостью сонных артерий

27 июня 2025, 15:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи регионального сосудистого центра Мытищинской больницы спасли жизнь женщины с полной непроходимостью сонных артерий. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





42-летнюю пациентку доставила в приёмный покой бригада скорой помощи с симптомами острого инсульта. Находясь дома, она резко почувствовала себя плохо, упала и потеряла сознание. Когда больная пришла в себя, её речь стала невнятной и спутанной.



Врачи сразу выполнили ангиографию – контрастное исследование сосудов. Результаты показали, что сосуды, снабжающие кровью головной мозг справа и слева, были закрыты практически полностью. Это создавало прямую угрозу жизни.

«На первом этапе хирургического лечения после тромболитической терапии мы восстановили проходимость сонной артерии, где ещё оставался небольшой просвет. Бляшки удаляли через разрез. Несмотря на сложность ситуации, операция прошла быстро и без осложнений», – рассказал сосудистый хирург Мытищинской больницы Парвиз Ходжибоев.